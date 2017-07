Calcio, probabile una Serie C a 57 squadre

Il Vicenza Calcio giocherà probabilmente in un girone a 19 squadre il prossimo campionato di Lega Pro 2017-18 il cui calendario è previsto per il 10 agosto e l'inizio del torneo il 27 agosto.

Tre gironi e 57 squadre totali e non più 60. Solo due infatti sono state le domande di ripescaggio perfezionate entro la scadenza di venerdì 28 luglio: quelle di Triestina e Rende. Da valutare le situazioni di Rieti e Lumezzane. Al Rieti manca un versamento di 300mila euro, che la società si è comunque impegnata a fare nel entro una settimana. Il Lumezzane invece ha presentato domanda di riammissione, non di ripescaggio. In sospeso anche la posizione del Potenza.

Ultima parola l'avrà il consiglio federale in prograamma il 4 agosto. Niente da fare comunque per Varese, Virtus Vecomp e Vis Pesaro.

Al via invece i 6 agosto la Coppa Italia di serie C col Vicenza che comunque entrerebbe nella fase successiva perchè impegnato nella coppa maggiore.