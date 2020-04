E' morto Ezio Vendrame, il George Best italiano: simbolo del calcio anni '70

"Talento sregolato in campo e fuori", così in molti ricordano Enzo Vendrame, calciatore di Casarsa della Delizia che si è spento sabato mattina all'età di 72 anni, in provincia di Treviso, dove viveva da qualche tempo. In piena emergenza Coronavirus Vendrame è stato vinto da un male incurabile con il quale stava combattendo.

Esordì nel 1971 in serie A con la maglia del Lanerossi Vicenza, poi passò al Napoli e quindi al Padova. Smessi i panni di calciatore, continuò come allenatore: non amava il calcio atletico, ma la tecnica. La curva del Lane lo ricorda con particolare affetto.

Nel corso della sua carriera è stato protagonista di una serie di episodi pittoreschi che ha poi raccontato in alcuni libri