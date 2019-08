Modena - Vicenza, un punto nel segno della continuità

Mimmo Di Carlo, oltre che capitano di lungo corso, è persona equilibrata e sensata. Logico quindi che non abbia ecceduto in lodi e proclami dopo il pareggio di ieri a Modena. S’è dichiarato soddisfatto dei progressi riscontrati nella squadra, senza sottacerne i difetti, che al Braglia sono stati diversi e di non poco conto. Il Vicenza visto coi canarini è stato infatti una squadra onesta tuttavia senza acuti.

Devo innanzitutto fare una premessa relativa alle pagelle assegnate ai giocatori ed in particolare all’insufficienza di Bizzotto (che qualche collega ha invece valutato in modo positivo). La gara del capitano è stata per tre quarti gara più che dignitosa: qualche sbavatura qua e là ma anche una serie di interventi efficaci a protezione della propria porta. Il pateracchio del 75’ tuttavia (almeno a mio giudizio di opinionista) ha rovinato irrimediabilmente quanto di buono il “pelato” aveva sin lì prodotto.

Ecco il film del minuto incriminato: il centrale biancorosso cincischia su un pallone non difficile, si incarta nel passaggio laterale e consegna all’avversario la più ghiotta delle occasioni nella prateria libera che si schiude davanti al povero Grandi. Di qui in poi la sorte del Vicenza è affidata all’imponderabile, ma si tratta un destino quasi segnato.

Quasi, per fortuna. Perché avviene incredibilmente che il modenese Rossetti, arrivato di fronte al portiere berico, cacci a lato un tiro elementare, facendo strappare a Zironelli un bel po’ dei suoi ricci dalla testa. Intendiamoci, il Vicenza non meritava di perdere la partita. I canarini hanno forse prodotto nell’arco dei 90’ qualcosa in più rispetto agli ospiti, ma la gara ha avuto un classico copione da zero a zero e tutti sotto la doccia.

La questione, in ultima analisi, sta tutta nell’episodio citato: un erroraccio individuale così evidente poteva consegnare il risultato ai padroni di casa, vanificando tutto ciò che di buono i biancorossi avevano prodotto sin lì. La valutazione della prova complessiva di Bizzotto, quindi, non poteva non tenere presente il rischio terrificante cui il giocatore ha esposto la squadra. Nessuna crociata contro il centrale, intendiamoci. Anzi, la volontà di premiarlo con una buona nota già dalla gara di domenica, se saprà guadagnarsela. La sua topica, comunque, non è l’unico aspetto censurabile della domenica emiliana.

Le fasce non hanno funzionato, soprattutto dalla parte di un Bianchi irriconoscibile rispetto all’elemento che tante volte ha ben figurato l’anno passato Il “rosso” ha spinto con discontinuità ma soprattutto è apparso fragilissimo nella fase difensiva e pasticcione nel disimpegno. Dall’altro lato Barlocco è andato un po’ meglio, ma senza incantare, soprattutto in precisione al momento dell’ultimo passaggio.

Un’altra annotazione critica riguarda l’assetto di centrocampo. I valori ci sono senz’altro, ma tra uno Stoppa che non è ancora riuscito a tenere in mano saldamente la bacchetta di regia, un Emmanuello piuttosto in confusione al momento di trovare posizione e misure e uno Zonta sacrificato da bravo soldatino sulla destra ma che dimostra chiaramente un DNA da mezzala pura, l’alchimia non è scattata e il reparto risulta efficace nel filtrare ma non convince quanto a velocità di gioco e a capacità di verticalizzare per le punte.

C’è poi la questione Giacomelli. Questione non da poco. L’impressione (per un ignorante di calcio come il sottoscritto, che non può certo dar lezioni ad un allenatore esperto come il nostro) è che Jack si intristisca in una posizione che lo schiaccia tra le punte e i centrocampisti. Stiamo parlando del capocannoniere dello scorso anno, non dimentichiamolo. Giacomelli ha dimostrato di poter essere devastante quando parte da destra e chiude al centro. Piazzato là in mezzo diventa impalpabile e arruffone. Generosissimo come sempre, certo, ma probabilmente non capitalizzato come andrebbe.

L’entrata di Zarpellon ha reso palese che un giocatore di ruolo in quella posizione ha altro passo e altra determinazione. Ma si può affrontare il lungo cammino del campionato con un solo trequartista vero, per di più ancora acerbo (visto che Curcio sembra ormai un ex)? In questa zona Giuseppe Magalini dovrà lavorare e la proprietà convincersi ad un sacrificio. Che potrebbe non essere il solo, dato che qualcosa manca anche nella zona di centro destra. Con un elemento che nasca laterale, in grado di fare il doppio lavoro: assicurare alla manovra penetrazione offensiva ma anche capacità di ripiegare in caso di necessità a supporto dell’esterno basso. Per finire, due parole sull’attacco, circa il quale ogni discorso è legato alla possibilità di cedere Arma.

Come ho già scritto, comperare per comperare non serve a nulla: o arriva una punta in grado di far fare un salto di qualità effettivo alla prima linea, oppure meglio tenerci Rachid, con tutti i suoi difetti. Un ultimo discorso, lo concentrerei proprio alla qualità. Di Carlo fa benissimo a ricordare che il gruppo sin qui assemblato è ricco di potenzialità di crescita. In effetti al Braglia è parso evidente come il tasso tecnico del Lane fosse superiore a quello dei gialloblù. Tuttavia questa caratura va concretizzata in campo e ieri questo non è avvenuto. Una squadra di classe deve essere in grado di imporre i tempi di gioco, di far correre a vuoto gli avversari, di far male ogni volta che l’altra squadra commette un errore.

Ed è esattamente in questa direzione che il mister ha in animo di lavorare, per costruire un Vicenza che reciti davvero da leader. Il pari esterno rimediato ieri, dunque, va visto nel senso di punto di partenza. Ma teniamocelo ben stretto, al di là delle valutazioni testè espresse, perché la continuità di risultati sarà un’arma decisiva, come ha dimostrato l’anno scorso il Pordenone. Il Vicenza è work in progress. Fondamentale, in fondo, è che domenica contro la Fermana, certe sbavature inizino ad essere limate. Il resto verrà da sé…