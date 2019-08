Matteo Bruscagin al Vicenza: l'analisi di Alberto Belloni

L’ultima notizia di mercato è che il Vicenza ha contrattualizzato il giocatore trentenne Matteo Bruscagin.

Si tratta di un difensore che negli ultimi due anni è stato in forza al Venezia, disputando ben 50 partite (in precedenza sei campionati al Latina, con la fascia di capitano). Parliamo di un elemento che può giocare come centrale oppure come difensore esterno di destra in un 3/4/3 o 3/4/1/2 (anche se sa giocare pure sul lato mancino).

Altra sua caratteristica sono le doti nel gioco aereo. Il suo acquisto segnala un paio di cose importanti. La prima evidenzia l’arretramento di Bizzotto a seconda scelta. Di Carlo sembra infatti intenzionato a preferirgli Cappelletti in coppia con Padella. La seconda dimostra che il mister con l’arrivo dell’ex lagunare intende coprire sulla destra il ruolo lasciato libero dallo stesso Cappelletti, creando col nuovo arrivato un’alternativa a Davide Bianchi.