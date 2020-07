Lr Vicenza, al via la nuova stagione biancorossa: prima tamponi e test sierologici

E’ prevista per mercoledì 15 luglio la partenza della nuova stagione biancorossa. Nei primi due giorni, la formazione diretta da mister Di Carlo, eseguirà i tamponi e i test sierologici, oltre che le consuete visite mediche per l’idoneità e gli esami di rito.

Dalla mattinata del 16 luglio scatteranno poi i primi allenamenti individuali a porte chiuse, in osservanza dei protocolli sanitari previsti, presso il centro sportivo di Capovilla di Caldogno.

All’esito dei tamponi, nella settimana dal 20 al 25 luglio, la squadra biancorossa inizierà ad allenarsi in gruppo, in attesa del protocollo sanitario per definire il programma dell’eventuale ritiro precampionato.