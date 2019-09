Lr Vicenza, ecco Yari Vandeputte: "Mi aspetto una stagione alla grande"

Yari Vandeputte è stato uno dei punti di forza della Viterbese di capitan Lopez e il suo trasferimento a Vicenza ha scatenato un mezzo putiferio tra i tifosi gialloblù.

Alla sua prima uscita pubblica, il giocatore è arrivato con la giovane moglie e la figlioletta, presentandosi calcisticamente in un buon italiano: “Ho voluto fortemente vestire questa maglia, tanto che per rispettare la parola data non ho cambiato idea nemmeno di fronte alla proposta del Frosinone in serie B. Nella mia scelta hanno contato molto la conoscenza diretta con il direttore sportivo Magalini, le parole su questa piazza spese da mister Gianni Lopez e la prospettiva di giocare in una società così gloriosa e ricca di storia. In effetti già martedì, appena arrivato, mi sono reso conto di essere entrato in un altro mondo e che questo ambiente merita molto di più della C. Io sono un giocatore offensivo e in carriera ho ricoperto diversi ruoli, ultimamente da mezzala ma ho fatto anche l’esterno e il trequartista. A centrocampo posso stare al centro, a sinistra e anche destra e mi trovo particolarmente a mio agio sia in un 4/3/1/2 che in un classico 4/3/3. Qualcuno ha detto che sono un po’ discontinuo ma non sono d’accordo. E’ chiaro che non si possono fare tutte le partite al 1000 per cento, ma anche quando non sono al massimo io cerco sempre di compensare con la generosità e con la cattiveria calcistica, dando comunque il massimo possibile. Da quest’anno mi aspetto una stagione alla grande per me e per la squadra. Tra i compagni conosco Saraniti, mentre Marotta l’ho incontrato solo da avversario. Ho giocato a Viterbo le prime due partite, tra l’altro entrambe vinte, e quindi sono pronto già per sabato a Carpi. Spero che mister Di Carlo mi faccia esordire.”