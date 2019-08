Lr Vicenza, alla corte di mister Di Carlo arriva Matteo Bruscagin

Nuovi arrivi in casa biancorossa, come annunciato in una nota del team berico "Matteo Bruscagin, difensore classe ’89, è stato aggregato all’allenamento pomeridiano agli ordini di mister Di Carlo. Nella giornata di domani verrà depositato il contratto di prestazione sportiva del terzino destro con la società biancorossa".

Giocatore svincolato, nelle ultime stagioni ha militato in Serie B con il Venezia. Ha inoltre contribuito alla promozione nella serie cadetta del Latina dove ha giocato per cinque stagioni consecutive. Milanese di nascita è da poco diventato dottore in Marketing, Comunicazione aziendali e mercati globali all'Università degli Studi di Milano con una tesi sul calcio: “Il calcio totale: combinare sport, marketing e business per diventare un’azienda leader nel mondo”.