Lr Vicenza - Cesena Fc: la probabile formazione

Salutato in settimana Ardit Gashi (il cui posto tornerà sicuramente utile in gennaio) Mimmo Di Carlo si appresta ad affrontare il Cesena con abbondanza di scelte, avendo recuperato alcuni degli infortunati.

Sicuri assenti saranno solo Cinelli (fermo per squalifica) e i tuttora degenti in infermeria Emmanuello e Saraniti. In dubbio anche la presenza di Zarpellon, reduce da uno stato febbrile.

L’undici scelto per la gara al Menti di stasera contro i romagnoli dovrebbe essere: Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Rigoni, Zonta, Vandeputte; Giacomelli; Guerra, Marotta. Inizio alle ore 20.45