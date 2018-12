Calcio Femminile: le calciatrici indosseranno la maglia ufficiale LR Vicenza

Si concretizza negli ultimi giorni con due iniziative la politica di radicamento sul territorio del LR Vicenza Virtus. La società biancorossa torna infatti a partecipare all’organizzazione della Champions League Pulcini edizione 2018, in collaborazione con Sport Vicentino e col Comune di Vicenza. La manifestazione, che raccoglie 96 squadre in rappresentanza del territorio vicentino (3 delle quali bassanesi) è iniziata il 2 dicembre. Le formazioni che si contendono il trofeo appartengono ai Pulcini 2009 e ai Pulcini Misti e sono attese alle finali del 23 dicembre 2018 allo Stadio Menti a partire dalle ore 9.30 con premiazioni alle 11.30.

Ufficializzato inoltre l’accordo biennale che sancisce la collaborazione tra il Calcio Femminile Vicenza e il LR Vicenza Virtus, che porterà le giovani calciatrici ad indossare la maglia ufficiale del club di Renzo Rosso, entrando anche nel programma tecnico elaborato dallo staff berico per le squadre giovanili dei maschi. Annunciata nell’occasione anche l’organizzazione a Vicenza per il giorno dell’Epifania dell’evento “Stella Stellina”, torneofemminile tra i più longevi in Italia, unico che vanta 14 edizioni e che l’anno passato ha raccolto a Bassano oltre 1.500 spettatori.

