Coppa Italia: Lr Vicenza - Feralpisalò

Poche ore all’inizio del mercoledì di Coppa Italia e nessuna sorpresa circa lo schieramento adottato nell’occasione da Mimmo Di Carlo.

Sarà quindi un Vicenza con Albertazzi tra i pali, Liviero e Bianchi laterali e la coppia Pasini/Bizzotto in mezzo. Centrocampo con Emmanuello e il golden boy Zarpellon ai lati, completati da Scoppa e Zonta. In avanti la coppia Saraniti/Guerra. Tutto come previsto, insomma. Torna quindi il Vicenza delle seconde linee che così bene ha fatto finora.

Non sarà invece assolutamente un Feralpi Salò B, quello che Sottili metterà in campo. La formazione prevista prevede infatti ben 9/11 dei giocatori che sono stati utilizzati per il recente match di campionato al Menti. E gli unici due aggiunti, Eleuteri in difesa e Altobelli nella zona nevralgica del campo sono due titolari aggiunti.

Tutto questo per dire che la gara di questa sera riveste una grande importanza per i Leoni del Garda, i quali, passando il turno, vorrebbero far dimenticare ai loro tifosi l’appannamento dell’ultimo periodo. Fischio d’inizio alle ore 20.00, agli ordini del signor Bitonti della sezione di Bologna.