Lr Vicenza supera in amichevole il Montebello

Contro un’onesta formazione di Prima Categoria, il Vicenza fa una sgambata che serve solo ad aggiungere minuti nelle gambe dei giocatori. Ne hanno beneficiato soprattutto quelli che sin qui sono scesi meno in campo, con in testa Luca Rigoni, schierato dal primo minuto. Nel primo tempo buone le prove del belga Vandeputte, nonché di Emmanuello, Guerra e dello stesso Rigoni. Piuttosto in ombra Zarpellon e Saraniti.

Nella seconda parte di gara buone note per Arma, Giacomelli e Zonta. Il cameo del pomeriggio a Montebello arriva su uno spettacoloso tiro al volo di Giacomelli al 72’ con una traiettoria che viene deviata con grande difficoltà dal portiere di casa. Sul taccuino restano anche un palo di Guerra al 24’, una traversa di Marotta all’82’ e un gol annullato a Saraniti al 60’.

Marcatori: 7’ Emmanuello (V), 10’ Guerra (V), 50’ Zonta (V), 84’ Arma (V), 89’ Marotta (V)

VICENZA: Albertazzi, Bianchi, Bizzotto, Pasini, Liviero, Rigoni, Emmanuello, Zarpellon, Vandeputte, Guerra, Saraniti. Entrati nel secondo tempo: Grandi, Bonetto, Scoppa, Pontisso, Zonta, Brusagin, Cinelli, Giacomelli, Cappelletti, Marotta, Arma, Barlocco. Allen. Di Carlo. Arbitro: Rizzolo.