Buon compleanno Vicenza: Pablito torna in campo

117 anni di storia biancorossa, 117 anni in cui hanno contribuito a rendere gloriosa la storia della società biancorossa.



Per ricordare al meglio l'anniversario della nascita del Vicenza, in occasione dell'intervallo della gara contro la Triestina, rivedremo sul terreno da gioco dello stadio Menti per un saluto ai nostri tifosi, alcuni ex biancorossi del passato.

Da Umberto Gagliardo (che ha compiuto novantanni pochi giorni fa) e che ha disputato alcune gare nella stagione 1949/1950, al pallone d'oro Paolo Rossi.

La lista completa degli ex che scenderanno in campo domani, con la collaborazione del Circolo Ex Biancorossi:

- Sergio Campana, 238 presenze in biancorosso

- Giorgio De Marchi, 219 presenze in biancorosso

- Adriano Bardin, 154 presenze in biancorosso

- Antonio Rondon, 151 presenze in biancorosso

- Mario Maraschi, 116 presenze in biancorosso

- Paolo Rossi, 94 presenze in biancorosso

- Giuseppe Erba, 85 presenze in biancorosso

- Giueseppe Lelj, 85 presenze in biancorosso

- Roberto De Petri, 65 presenze in biancorosso

- Gabriele Savino, 63 presenze in biancorosso

- Daniele Fortunato, 61 presenze in biancorosso

- Guido Belardinelli, 50 presenze in biancorosso

- Enzo Mocellin, 43 presenze in biancorosso

- Vinicio Verza, 22 presenze in biancorosso

- Andrea Cisco, 9 presenze in biancorosso

- Umberto Gagliardo, 3 presenze in biancorosso