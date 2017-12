Boreas: "I soldi per gli stipendi ci sono" e sul Vicenza incombono debiti in scadenza

Come era prevedibile, nè Fracesco Pioppi nè l'avvocato Roberto Atzeni hanno ben digerito il closing lampo con Fabio Sanfilippo, risoltosi in una manciata di ore.

Il rappresentante della Boreas denuncia che i soldi per gli stipendi in cassa ci sono, grazie al paracadute e a una rata versata dalla Serie B. Al raggiungimento della cifra totale dovuta per gli stipendi ed i contributi sarebbero mancate poche migliaia di euro.

"Sono profondamente dispiaciuto per il regalo fatto alla squadra - due punti di penalità e uno smacco a livello di immagine - accompagnato dalla presentazione del nuvo amministratore - dice Atzeni - Se ieri (lunedì) il problema è stato quello di natura formale legato a incomprensibili problematiche su certificati azionari, se non venissero pagati oggi, io qualche domanda me la porrei".

E sul suo futuro dice: "Continuo a fare il mio lavoro per i miei clienti. Uno di essi vanta un cospicuo credito (ndr: sembra di qualche centinaia di migliaia di euro) con il Vicenza calcio, legato al 182 Bis. Ho già informato gli ex ed il nuovo amministratore che se non verrà onorato a breve, ci muoveremo secondo quanto prevede la legge". L'avvocato Atzeni ci tiene a precisare che si tratta di una persona fisica, non legata alla famiglia Pastorelli nè a La Colombo.