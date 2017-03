Bisoli torna cattivo: 3 mila euro di multa con l'Entella

Giuseppe De Luca ha salvato il Vicenza Calcio e Bisoli da un'altra sconfitta, grazie a un gran colpo di classe e fiuto del gol.

Ma a Pier Paolo Bisoli la partita di ieri sera è costata qualcosa più dei due punti conquistati (o lasciati) sul prato del Menti. Infatti, l'allenatore biancorosso è stato multato di 3 mila euro "per aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni calciatori" della Virtus Entella, come ha rilevato il Quarto Ufficiale.

Più preoccupato per la classifica (il Vicenza è terzultimo a 29 punti, insieme con la Pro Vercelli), Bisoli ha commentato: "Eh cose che succedono, vuol dire che son tornato quello di prima, cattivo".

Ammenda anche per la società: come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, l'avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, è stata comminata una ammenda di € 1.500,00 "alla Società per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un Assistente".

Il video del dopo partita dove si scorge un Pier Paolo Bisolo agitato

