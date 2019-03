Sospesa la vendita biglietti per Monza - LR Vicenza: giallo sulle cause

Il comunicato ufficiale del Monza:

"In ottemperanza alla determinazione n. 12 del 20 marzo 2019 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nella quale si rinviano alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza eventuali misure di rigore da adottarsi per la gara Monza – L.R. Vicenza in programma mercoledì 27 marzo 2019 alle ore 20.30presso lo Stadio Brianteo, si comunica che è stata momentaneamente bloccata la vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Veneto, fino all’assunzione di determinazioni definitive in merito.

Provvederemo a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti."