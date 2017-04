Biancorossi verso Trapani: Esposito a riposo e Rizzo in gruppo

In attesa di Vicenza Trapani i biancorossi hanno ripreso gli allenamenti sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, è stata divisa in due gruppi: chi è sceso in campo contro il Perugia ha svolto una seduta di scarico e terapie, mentre chi non ha giocato ha svolto riscaldamento ed esercitazioni tecniche.

Andrea Esposito, dopo aver evidenziato una lombosciatalgia nel riscaldamento della partita con il Perugia, è stato tenuto a riposo precauzionale dallo staff medico biancorosso; Giuseppe Rizzo si è regolarmente allenato con il gruppo; Salvatore D’Elia e Nicholas Siega hanno svolto una seduta differenziata (corsa e palla) sul campo con il preparatore Marco Bresciani; terapie e palestra per Fabinho.

La seduta di rifinitura, alla vigilia della partita con il Trapani, si svolgerà lunedì a Isola Vicentina e sarà a porte chiuse.

PROGRAMMA – ALLENAMENTI

Lunedì: seduta pomeriggio (ore 15) a porte chiuse

