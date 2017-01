Benvenuto 2017, l'Atletica Vicentina Run inizia l'anno...di corsa

Esordio sportivo per gli atleti di Atletica Vicentina Run. Insieme con gli amici di "Corri x Vicenza" e la Fondazione San Bortolo, si sono trovati nel pomeriggio del primo gennaio per dare il benvenuto al nuovo anno, correndo e camminando per Vicenza.

Una corsa e camminata a ritmi tranquilli per assaporare la compagnia e ammirare la città, illuminata da uno splendido sole d’inverno. Tappe fondamentali piazza de Signori e Monte Berico dove tutti si sono ritrovati per la foto di rito. All’arrivo uno speciale terzo tempo, improvvisato sui tavoli del bar Eclisse, ha concluso uno spensierato pomeriggio con uno speciale brindisi all’anno nuovo e a tutti gli amici che amano la corsa, senza dimenticarsi della solidarietà.

Nell’anno appena trascorso gli amici di "Corri x Vicenza" in meno di 6 sei mesi hanno raccolto 2.200 euro che saranno consegnati ai rappresentati della Fondazione San Bortolo il 10 gennaio prima della partenza dell’abituale allenamento.

Per partecipare agli allenamenti di "Corri x Vicenza" basta presentarsi tutti i martedì alle 19.45 in via Btg. Framarin, all’altezza del bar Eclisse, e aggregarsi a uno dei diversi gruppi di corsa (previste diverse andature) oppure al gruppo di camminata. I partecipanti su base volontaria possono versare un 1euro, che viene completamente devoluto alle iniziative della Fondazione San Bortolo.