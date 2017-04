Benevento-Vicenza, mister Torrente ne convoca ventitre

Rifinitua mattutina sul prato del "Menti" per i biancorossi del neoallenatore Vincenzo Torrente, che al termine della seduta ha convocato 23 giocatori per la trasferta a Benevento in programma venerdì alle 21.

PORTIERI

Amelia, Costa, Vigorito

DIFENSORI

Adejo, Bianchi, Bogdan, D’Elia, Esposito, Pucino

CENTROCAMPISTI

Bellomo, Gucher, Rizzo, Signori, Urso

ATTACCANTI

Cernigoi, Cuppone, De Luca, Ebagua, Giacomelli, Orlando, Siega, Vita, Zivkov