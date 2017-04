Benevento-Vicenza: le pagelle

Vigorito 6 Qualche incertezza da brivido

Pucino 6 Il Benevento non va in gol ed è merito anche suo

Adejo 6,5 In centro non passa nulla

Esposito 6 esce presto per infortunio ma Bianchi 7 è il migliore in campo

D’Elia 6 Gioca non in condizione e si sapeva

Bellomo 5,5 delude il mister che lo cambia con Rizzo, 6

Gucher 7 Con Bianchi il migliore in campo

Signori 6,5 Sembra rivitalzzato dall'arrivo del mister

Vita 5,5 Non riesce a mettersi in evidenza ma De Luca non fa meglio

Ebagua 5 Non c'è un'alternativa ma la domanda è "perchè?"

Giacomelli 5 Il solito teatrino delle cadute e nulla più