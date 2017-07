Bassano Virtus, gli impegni di luglio

Nella giornata di lunedì sono iniziate le visite mediche per la compagine giallorossa che mercoledì alle 16, presso il campo sportivo di Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino, si ritroverà per i primi test fisici. Test che proseguiranno anche nelle giornate di giovedì e venerdì, nel mattino dalle 10.30 e nel pomeriggio dalle 16.30, prima della partenza per il ritiro di Asiago prevista alle ore 8.15 di sabato 15 luglio, dove i ragazzi di mister Magi resteranno fino a venerdì 28 luglio.



Nel frattempo è stato definito il calendario delle prime amichevoli, in attesa di conoscere l'avversario che i giallorossi dovranno affrontare, in Tim Cup nella sfida di domenica 30 luglio.



- Domenica 23 luglio, ore 17.00: Bassano Virtus - Unione Calcio Sette Comuni

- Giovedì 27 luglio, ore 17.00: Bassano Virtus - Real Vicenza SSD