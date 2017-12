Bassano Virtus, cambio di allenatore: per il derby c'è Giovanni Colella

“La Società Bassano Virtus 55 Soccer Team comunica di aver raggiunto l’intesa con Giovanni Colella per la guida tecnica della Prima Squadra. Colella sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda, Moreno Greco. Il nuovo tecnico giallorosso dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento della squadra e verrà presentato alla stampa, martedì 5 dicembre, alle ore 13.30, presso la sede del club. In bocca al lupo mister Colella e forza Bassano!”.