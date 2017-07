Bassano Virtus, ufficiale il ritorno di Matteo Grandi

Il Bassano Virtus 55 Soccer Team comunica di avere acquisito dall’A.C. Cesena, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione a favore del club bianconero, il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Grandi.



Per Grandi, portiere classe ‘92 protagonista del cammino playoff del nostro club nella stagione 2014/2015, si tratta quindi di un gradito ritorno, dopo l’esperienza maturata nelle ultime due stagioni con le maglie del Catanzaro in Lega Pro e del Latina in Serie B.