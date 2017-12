Bassano-Vicenza: le probabili formazioni di Alberto Belloni

Qui Bassano

Il Bassano ha perso a Gubbio l’ultima partita ma veniva in precedenza da altre cocenti battute d’arresto, le più clamorose delle quali sono state la sconfitta al Marcante contro la Reggiana e quella sempre in casa contro il Salò, inframmezzate dal pari a reti inviolate in quel di Sambenedetto del Tronto.

Un filotto negativo che è costato la panchina a Magi, il cui posto è ora occupato dal nuovo tecnico Giovanni Colella (travisano d’adozione, già alla guida della Robur Siena). La formazione giallorossa, partita discretamente, è ferma a 19 punti, appena tre sopra ai suoi prossimi avversari, i quali tuttavia hanno una partita in meno. I tifosi locali, contando sull’effetto nuovo allenatore, stanno dimostrando di essere interessati al match, con un botteghino che va verso i 1.000 tagliandi venduti e quindi quasi al sold out. Colella dovrà sicuramente fare a meno dello squalifcato Barison.

Formazione in vista (3/5/2): Grandi; Bonetto, Bizzotto, Bonetto, Pasini, Andreoni, Botta; Salvi, Stefanin, Venitucci, Minesso, Fabbro.

Qui Vicenza