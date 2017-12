Bassano-Vicenza: le pagelle di Alberto Belloni

Le pagelle di Bassano-Vicenza

VALENTINI 6,5: passa minuti tranquilli nel primo tempo, poi al 46' si supera su una girata micidiale di Minesso. Fosse entrata, chissà cosa sarebbe successo poi...

MALOMO 6: va meglio quando gioca in mezzo. Da esterno è rimasto troppo prudente, anche se col passare del tempo è migliorato. All'88' si inventa una giocata da Dybala che lascia tutti stupefatti.

MILESI 6: inizialmente mostra qualche impaccio e il Bassano si fa intraprendente. Poi i giallorossi perdono via via la loro aggressività e la difesa berica respira meglio.

CRESCENZI 6-: va spesso in difficoltà su Diop, che è un peperino ma gli rende tanti chili e tanti centimetri. Anche lui si ringalluzzisce nella ripresa, che gioca senza soffrire troppo.

GIRAUDO 6+: nel primo tempo è una spina nel fianco dello scacchiere di Colella e con la sua velocità inanella alcune incursioni pericolose. Sparisce un po' nel secondo tempo.

ROMIZI 6,5: gara giudiziosa, nella quale dispensa corsa e geometrie. Pur senza produrre niente di trascendentale la sua prova è comunque positiva.

ALIMI 5,5: ancora una prestazione sottotono. Al 22' perde una palla pericolosa, al 61' si fa ammonire, al 73' perde un'altra giocata a rischio. Poco di buono da segnalare.

DE GIORGIO 5,5: un'ora di partita non da fantasma del Louvre, ma del Mercante. Quando si sposta ad agire sulla fascia, riesce a far intravvedere qualche pezzo di repertorio, come la galoppata coast to coast del 76'. Ancora troppo poco per uno che dovrebbe cambiare il volto delle partite.

LANINI 6: un discreto primo tempo, con un tiro deviato al 27' e una gran botta al volo al 35', che finisce purtroppo sull'esterno della rete. Poi corre molto ma sparisce dal taccuino.

COMI 6: è l'unico per buona parte della gara che cerca un pressing solitario quando il Bassano avvia l'azione. Ci prova anche un paio di volte di test. Nella ripresa gli fbnisce la benzina e prende la via degli spogliatoi.

GIACOMELLI 5: una gara con le polveri bagnate, nella quale si guadagna la palma del più baruffante e quella del più inviso al pubblico di gara. Ma cross importanti e tiri insidiosi stanno a zero.

FERRARI 7: nei 31' in cui sta in campo ne combina una e mezza di giusta... Ma va tutto a lui il merito della vittoria, quando prima si guadagna il rigore (ineccepibile) e poi trasforma dagli 11 metri. Inutile fare i difficili: va bene così.

TASSI 6+: guadagna il voto per come mette da parte il fioretto e aiuta i compagni a portare a casa tre punti a 24 carati.

DI MOLFETTA, BERUATTO, SALIFU s.v.



Mister ZANINI