Bassano-Vicenza: il post partitita di mister Zanini

Le dichiarazioni del mister al termine di Bassano-Vicenza

"Non è stata una bella partita ma guardiamo al risultato. Ho visto la risposta del gruppo che volevo, hanno fatto una grande impresa, esattamente come i ragazzi della curva, che ci sono stati. E' stata una partita decisa da un episodio, che questa volta è stato a favore nostro... meglio così. Sul gioco non abbiamo certo brillato nè siamo stati veloci ma la cosa fondamentale era uscire dal momento buio".