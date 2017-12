Bassano-Vicenza: ancora biglietti disponibili

I tifosi biancorossi non si sono fatti travolgere dall'entusiasmo per questo "derby" vicentino che vede il suo unico precedente nel campionato 29/30, oltre alla più recente sconfitta casalinga in Coppa Italia.

Per il settore ospiti, sono rimasti invenduti circa 130 tagliandi, su 750 (prezzo: 14 euro), che saranno acquistabili alla biglietteria dello stadio dalle 16.30. Ben 700 i biglietti a disposizione in tribuna, 9,50 euro, disponibili in prevendita fino alle 12 e poi alla biglietteria dello stadio, due ore prime della partita.