Bari-Vicenza: le pagelle

Benussi (sv) costretto ad uscire dopo poco più di un quarto d'ora, viene sostituito da Vigorito (6), incolpevole sui due gol

Zaccardo 7 Partita d'autorità, sulla sinistra rende la vita difficile al Bari, rischia anche il gol

Adejo 6,5 Qualche sbavatura ma è una sicurezza lì al centro

Esposito 6 La qualità è quella che è ma se c'è da fare a sportellate non si tira indietro

Pucino 6 Fuori posizione e non in giornata

Rizzo 6 Il centrocampo è il settore che soffre di più ma era in preventivo. Cernigoi sv

Gucher 6 + Partita difficile per lui ma la stoffa e l'esperienza si vedono

Orlando 6 Cerca di farsi vedere, soprattutto nella prima ora di gioco, ma poco incisivo

Bellomo 6,5 Aggressività con testa, una luce lì davanti

Giacomelli 5,5 Non è periodo, molto meglio quando entra De Luca (7) che trova le motivazioni per fare una buona partita

Ebagua 7 Non si molla un c***, una vera furia e trova il gol



Bisoli 7 Il risultato è stretto e il mister non meritava di interrompere la sua striscia positiva