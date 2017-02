Bari-Vicenza: il pre partita di mister Bisoli e ultime dal campo

1 / 2

Partiti due big dell'attacco biancorosso, più per volontà loro che della società, e arrivati De Luca, pallino del presidente, Ebagua ("prima scelta" l'ha definito il ds Tesoro), rinforzato il centrocampo con Gucher, in attesa di vedere la promessa Perfection, trovato un sostituto in caso di infortunio di D'Eia, Doumbia, e preso un terzo portiere, Costa, più esperto di Dani e Zironelli, il Vicenza è pronto per partire alla volta proprio di Bari, tanto centrale nel mercato di gennaio berico.



Giovedì pomeriggio, la squadra ha svolto riscaldamento, esercitazioni tattiche per fase difensiva e offensiva e partita a campo ridotto. La seduta è durata circa un’ora e trenta minuti ed è stato il primo allenamento di Doumbia e Costa.

Seduta differenziata sul campo per Francesco Urso e Salvatore D’Elia; problema osseo alla tibia destra per Fabinho che ha svolto terapie; dolore muscolare al polpaccio destro per Perfection che ha svolto terapie.



E' probabile che mister Bisoli, con Signori squalificato e Urso ancora acciaccato, torni al 4-2-3-1, facendo così rientrare Bellomo, davanti a Gucher e Rizzo e dietro a Ebagua, con Orlando e Giacomelli esterni. Il rientrante Pucino dovrebbe coprire la posizione di D'Elia, con i titolari Esposito e Adejo al centro e Zaccardo sulla destra, anche se non si può escludere una maglia da titolare per Bianchi.



La rifinitura, in programma venerdì e allo stadio Menti, sarà a porte chiuse, prima della partenza.

IL PRE PARTITA DI MISTER BISOLI

