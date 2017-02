Bari-Vicenza: diretta, risultato, formazioni, tabellino, interviste, pagelle

1 / 2

continua →

Dopo un mese sofferto a causa delle incertezze del mercato di gennaio, finalmente l'unica boccia che si muoverà sarà quella sul prato del San Nicola. Il destino ha voluto che il primo match fosse proprio con la squadra con cui il Vicenza ha avuto gli scambi più importanti, fino al punto che Filip Raicevic, in panchina con la maglia biancorossa sabato scorso, sarà in campo con la divisa dei galletti. L'altro protagonista della trattativa, esplosa l'ultimo giorno, Cristian Galano, troverà posto sulla panchina di mister Colantuono.



TUTTO SU BARI-VICENZA



Le due squadre si incontrano in un momento di trend opposto. Il Bari non vince da 4 partite, in cui ha messo insieme 3 pareggi ed 1 sconfitta. Ultima affermazione pugliese il 2-1 interno sull’Avellino del 17 dicembre scorso. Se anche oggi non arrivassero i 3 punti, i pugliesi eguaglierebbero la striscia negativa record di questa stagione, fatta di 5 turni senza vincere, come tra la 5° e la 9° giornata di andata, quando il bilancio biancorosso fu di 3 pareggi e 2 sconfitte. Il Vicenza non perde da 6 giornate di campionato, dove ha messo insieme 3 vittorie e 3 pareggi; ultimo k.o. veneto il 3 dicembre scorso, 1-2 a Novara. Si tratta della striscia positiva record dei biancorossi veneti in questa stagione, ma anche – in questo momento – della Lega B 2016/17, a braccetto con l’Ascoli, visto che anche i marchigiani non perdono da 6 turni.



Queste le probabili formazioni

Bari (4-2-3-1) Micai; Sabelli, Tonucci, Capradossi, Morleo; Basha, Salzano; Parigini, Brienza, Furlan; Floro Flores. A disp. Gori, Macek, Daprelà, Suagher, Fedele, Greco, Maniero, Galano, Raicevic. All. Colantuono

Vicenza (4-2-3-1) Benussi; Zaccardo, Adejo, Esposito, Pucino; Rizzo, Gucher; Orlando, Bellomo, Giacomelli; Ebagua. A disp. Vigorito, Bianchi, Bogdan, Barbosa, Doumbia, Zivkov, Vita, De Luca, Cernigoi. All. Bisoli



LA DIRETTA ---> LA 23esima GIORNATA DI SERIE B