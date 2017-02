Avellino-Vicenza, si ferma anche Zaccardo: incognita attaccante

In vista della sfida al Partenio, allenamento pomeridiano per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecniche e partita a campo ridotto.

Francesco Benussi si è allenato regolarmente con il gruppo; terapie e palestra per Giuseppe Rizzo, per Renato Barbosa, per Fabinho, per Iacopo Cernigoi, per Salvatore D’Elia, per Mauro Vigorito e per Giulio Ebagua; Cristian Zaccardo si è fermato a metà seduta a causa di un dolore muscolare che sarà valutato nelle prossime ore.

Mercoledì, alle ore 15, test match a Isola Vicentina contro la formazione russa del Terek Grozny.