Avellino-Vicenza: probabili formazioni e pre partita di mister Bisoli

Si allunga la lista degli infortunati, proprio in vista del terzetto di partite ravvicinate, con il turno infrasettimanale di martedì, che vedrà i biancorossi impegnati in casa contro l'Entella.



In vista della partita di sabato, tra gli acciaccati solo Cristian Zaccardo si è allenato regolarmente con il gruppo; terapie e palestra per Francesco Orlando (a causa di un affaticamento muscolare), per Petar Zivkov, per Mauro Vigorito, per Salvatore D’Elia, per Davide Costa, per Giulio Ebagua e per Iacopo Cernigoi; corsa sul campo e palestra per Giuseppe Rizzo e Renato Barbosa; programma personalizzato di recupero per Nicholas Siega e per Fabinho.



Maggiori dettagli sulle soluzioni che mister Bisoli ha in mente per affrontare l'Avellino di Novellino si avranno dopo la conferenza stampa pre partita.