Avellino-Vicenza: le pagelle

Benussi 6 Sta giocando in condizioni fisiche proibitive. Bene Dani (6,5) che gli subentra sul 3-0



Bianchi 5,5 Inizio da dimenticare, poi si rifà



Adejo 5 Ci si aspettava di più da lui, partita NO



Esposito 5 Il settore che soffre di più



Pucino 4,5 Più che guizzi, sguazzi, ed è anche infortunato... Doumbia (4,5) si inventa il terzo gol degli irpini



Gucher 5 Non è in condizione e il campo è proibitivo, Perfecion... da rivedere.



Urso 5 Rientro bagnato, rientro sfortunato.



Vita 4,5 Non era il campo giusto in cui poterlo rivedere



Bellomo 6,5 L'unico che cerca di tirarsi fuori dalla palude del Partenio



Giacomelli 5 Il fantasma di sé stesso, anche se, alla fine, lo strepitoso portiere degli avversari gli nega il gol



Bisoli 5 Si inventa uno schieramento che lascia a disagio i pochi giocatori, anche la motivazione manca. C'è da ri-rimboccarsi le maniche.