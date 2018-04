Asta Vicenza, Vignoni: "Relazione sul parco giocatori completata"

L’ex DS biancorosso, incaricato dal Tribunale di effettuare la perizia tecnica sui giocatori berici in organico al fine di determinare con esattezza il valore della società in questo momento storico:

“Mi scuso per non poter scendere nei dettagli ma sono tenuto ad un’assoluta riservatezza sul mio lavoro. Posso però confermare di aver steso la relazione, che ho effettuato senza difficoltà particolari, avendone già fatte altre nel corso della mia carriera. Entro sera provvederò a farne un paio di copie che consegnerò al giudice e al curatore fallimentare, che vi troveranno analizzati i costi e il valore effettivo di mercato sia dei giocatori della prima squadra che quelli del settore giovanile. Altro non posso dire.”