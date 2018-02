Asta Vicenza, si rivede Sanfilippo... o forse no

Sono ad un bivio dopo una pausa di riflessione.

Così l'ex amministratore unico del Vicenza Calcio, Fabio Sanfilippo, che fa inoltre sapere che, dopo le pesanti accuse, "in questi giorni si stanno valutando le strategie ed eventuale permanente interesse non tanto perché ci siano ripensamenti, ma in quanto dopo gli attacchi della tifoseria potrebbe pensare di vincere l’asta ma di rimanere dietro le quinte".

Sanfilippo ha spesso affermto di lottare da tempo con una causa presso la procura della repubblica di Asti come vittima di stalking e pertanto "non sempre riesco a muovermi liberamente con le dichiarazioni - dice - Sono ancora in attesa che si definisca il processo a mio favore per poter tornare a nuova libera vita. Ora sono troppo spesso obbligato a trattenermii nel dare indicazioni pubbliche".



Sta di fatto che la cordata sta valutando con quale società presentarsi. A giorni potrebbero esserci nuove rivelazioni