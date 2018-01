Asta Vicenza, Sanfilippo: "Non possono impedirci a partecipare"

"Lo stimato professionista non può rifiutarsi di valutare l’offerta di società estere ed eventuali fideiussioni, in quanto il mercato è libero e di legge dovrà concedere pari opportunità senza preferenza a salvaguardia del club".

Così Fabio Sanfilippo a Nerio De Bortoli, dopo la conferenza stampa di venerdì mentre "Al Sindaco invece vorrei ricordare che, come emerge dalla Procura, il vicenza è fallito per i 15 anni di mal gestione ed in particolar modo gli ultimi anni. Caro sindaco, il suo compito non è l’opinione ma l’istituzione. Si dia il caso che se l’avventuriero fosse indicato nel sottoscritto, mi preme anche ricordare cosa ci siamo detti verbalmente e dove lei stesso mi dava ragione nel non versare denaro".