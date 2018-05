Asta Vicenza l'11 maggio: nessun ribasso e in serie D vale un milione e 100mila euro

Come anticipato dal giudice Limitone allo scadere del primo termine per la presentazione delle buste con le offerte per acquistare il Vicenza Calcio, non c'è nessun ribasso nel nuovo bando. Il prezzo base del club è di 1 milione e 470mila euro.

Come anticipato, la nuova asta è in programma l'11 maggio, alle 11, mentre le offerte dovranno pervenire entro le 12 del giorno prima. Rispetto al bando precedente, è stata fissata anche la base d'asta in caso di retrocessione: 1 milione e 100mila euro. I partecipanti all'asta, con rilanci da 50mila euro, potranno specificare se l'offerta è valida anche con la squadra in serie D.

In questo caso, comunque, verrebbe annullato il debito sportivo di poco meno di 1 milione e 400mila euro.

I play out sono in programma il 19 e il 26 maggio.