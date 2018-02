Asta Vicenza: la ridicola rincorsa ai nomi, le trattative serie e gli stipendi

Prima Calabrò, poi una cordata capitanata da Amenduni, infine addirittura l'ex Iena Baccaglini, che tentò di acquistare il Palermo lo scorso anno.

E' una ridda di nomi quella che si sta creando intorno al Vicenza Calcio, non si sa su quali basi, ma di sicuro c'è la fermezza del curatore fallimentare: "Non parlo dei contatti che ho avuto (ndr: tra i citati solo con il primo), ma di sicuro la procedura per l'asta verrà avviata solo quando ci saranno le garanzie economche necessarie. Non si saranno avventurieri e improvvisazioni".

In realtà, qualcuno che sta lavorando in silenzio, con metodo e serietà, e che ha già incontrato il curatore, c'è, ma sull'andamento del progetto vige il massimo riserbo, come è salutare che sia in questi casi, anzichè dare adito a chiacchiere da bar e pseudo indiscrezioni clamorose.

Gli stipendi

Non ci sono novità eclatanti sul fronte stipendi: la Lega ha ricevuto i soldi della fidejussione e, secondo quanto riferito alla nostra testata da De Bortoli, arriveranno nelle casse del Vicenza Calcio nei prossimi giorni. I 750mila euro dovrebbero servire a saldare le prime due mensilità arretrate di giocatori e società, ma resta comunque un'incognita il saldo delle scadenze in arrivo.

Le incognite

E' chiaro che al Vicenza serve una grossa iniezione di liquidità, e gli serve subito. Da dove possa arrivare è sicuramente un nebuloso mistero, ma questo non autorizza a lanciare ipotesi strampalate o notizie prive di fondamento.