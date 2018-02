Asta Vicenza, "entro fine settimana novità da Calabrò"

"Ho sentito il dottor De Bortoli telefonicamente ma non posso aggiungere altro se non che potrebbero esserci importanti novità entro la fine della settimana"

Così il dottor Giulio Giaccone, il commercialista che sta assistendo Calabrò, Tacconi e C. per l'acquisto del Vicenza Calcio all'asta fallimentare.

In questi giorni non sono trapelate ulteriori notizie di manovre su altri fronti, se non di un "prestito" di 600mila euro da parte di un'altra cordata, sulla quale si mantiene il massimo riserbo, dei dubbi dell'ex amministratore unico Sanfilippo e il mistero sulla cordata francese.

Gli stipendi

Resta un grosso punto interrogativo sulla scadenza del 16 febbraio, quando scadrà il termine per il pagamento degli stipendi di novembre e dicembre. E' quasi certo che la Lega pagherà le prime due mensilità (quelle scadute a dicembre e che sono costate 4 punti di penalizzazione) ma per onorare anche la seconda De Bortoli avrà bisogno di altri 500 mila euro, circa. Un'impresa non facile. Arriverà quindi un'ulteriore penalizzazione? Spetterà al curatore, che gode della stima e della fiducia di tutti gli ambienti, calcistici e non, convincere l'ente federale ad avere fiducia nel suo progetto e un po' di pazienza.