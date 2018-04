Vicenza Calcio: il giorno della verità

Entro le 12.30, non 12 come inizialmente comunicato, si saprà chi sono i possibili acquirenti del Vicenza Calcio. A mezzogiorno infatti scatta il termine ultimo indicato dal giudice Limitone per consegnare in tribunale le buste con le offerte la cui apertura è prevista venerdì.

L'impressione è che nessuno si presenti alla gara ma non sono escluse sorpese dell'ultimo minuto.

Aggiornamenti dal tribunale

La spada di Damocle della retrocessione pesa come un macigno sull'asta approntata dal curatore De Bortoli la cui base è 1 milione e 470mila euro (in gran parte costitituiti dal valore dei giocatori), al quale va aggiunto 1, 395 milioni di euro di debito sportivo che va sulla groppa di chi dovesse portare a casa il Lane, in caso di mantenimento della categoria. Nel caso di retrocessione, al compratore verrebbe restituita la somma versata.

12.04 NULLA DI FATTO. Per problemi tecnici, nemmeno i "francesi" presenteranno oggi la loro offerta.



11.40 Attenderà le 12.29 Brice Desjardins, il rappresentante della Football ItalFrance Global Investments, che già da gennaio aveva dichiarato il proprio interesse per il Vicenza.

11.30: Le dichiarazioni di Limitone a mezz'ora dalla chiusura dell'asta: "l bando è stato fatto per scoraggiare gli speculatori quindi approntarlo non era semplice è probabile che il tempo dato non sia stato sufficiente, quindi forse non si presenterà nessuno se chi non è venuto l'ha fatto per motivi di tempo; non ci sarà ribasso per la prossima asta che fisseremo".

Le dichiarazioni di Brice Desjardins

Gallery