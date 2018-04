Asta Vicenza Calcio anticipata: ecco chi potrebbe acquistare

E' dell'ultim'ora la notizia che l'asta per l'acquisto del Vicenza Calcio sarà nei prossimi giorni, tra il 19 e il 20 aprile, non a fine campionato come era stato dichiarato dopo la consultazione con il comitato creditori.

A quanto si apprende, si sarebbe concretizzata la prospettiva di una (o più?) cordate locali che sarebbero disposte a partecipare alla gara: se questo fosse vero, sarebbe allora certa la presenza di volti ben noti alla tifoseria berica per il loro contributo negli ultimi anni. In parole povere, ci sarebbe stata una riunione tra alcuni ex Vi.Fin. con qualche nuovo investitore.

"A pensar male si fa peccato ma..." diceva la buonanima di Andreotti ma, se fosse vero quanto tapelato da più fonti nelle ultime ore (che per rispetto nei confronti della squadra non è stato divulgato prima), forse quanto messo in dubbio dalla nostra testata in un articolo precedente non sarebbe così peregrino.