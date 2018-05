Vicenza Calcio, asta incerta per i francesi: "Adesso viene il bello"

Il termine ultimo per la presentazione della buste con l'offerta per l'asta numero due è sempre alle ore 12 del 10 maggio, con sucessiva apertura il giorno dopo. Quello che ancora appare incerto è invece la partecipazione degli interessati. Ad oggi sembrano essere solo due i gruppi che hanno manifestato interesse. Il primo - come dichiarato dal portavoce Gerardo Meridio - composto da una cordata veneta con l'eventuale appoggio dell'imprenditore modenese Samorì e l'altro quello italo-francese rappresentato da Brice Desjardins.

Quest'ultimo si è presentato questa mattina in tribunale con l'avvocato Pellegrini per illustrate al giudice Limitone i dettagli del piano e della busta da presentare il 10 maggio. Dettagli tecnici non di poca importanza e necessari per essere in regola all'apertura della buste. "Per adesso preferiamo non parlare dell'asta - commenta Desjardins - il nostro obiettivo è comunque portare a casa il risultato".

A quanto sembra sono ancora molti i "cavilli" da sistemare. "Posso solo dire che l'incontro è stato positivo", spiegano Desjardins e Pellegrini, che aggiungono: "Il bello viene adesso, c'è molto lavoro da fare: un conto è partecipare all'asta l'altro vincerla".

E alla domanda se comunque la Football ItalFrance Global Investments concorrerà in ogni caso, l'avvocato ribadisce: "C'è ancora del lavoro da fare, la certezza l'avremo solo la prossima settimana".