Asta Vicenza, Calabrò presenta la sua squadra con Stefano Tacconi presidente

E' ufficiale: Ubaldo Calabrò, imprenditore piemontese, chiederà di partecipare all'asta per acquisire il Vicenza Calcio. L'annuncio è arrivato sabato in tarda mattinata dallo stesso Calabrò, che ha anche disegnato l'eventuale futuro organigramma societario, composto dagli stessi componenti della cordata che sosterrano il versamento di un milione di euro fissato come base dal curatore Nerio De Bortoli.

La carica di presidente del Club spetterebbe a Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, vice presidenti Maria Luisa Feriotto e l'egiziano Saleh, lo stesso Calabrò nella veste di amministratore delegato, team manager Alberto Tacconi mentre sarebbe previsto il proseguimento del rapporto con l'attuale ds Zocchi. Il legale del gruppo è l'avvocato Sara Celestino del Foro di Novara mentre il commercialista è Giulio Giaccone. L'incontro con de Bortoli potrebbe avenire già lunedì: la cordata avrebbe già a disposizione tre milioni di euro di sponsorizzazioni.

Il curatore fallimentare, al termine di una conferenza stampa avvenuta la scorsa settimana, ha comunque specificato che verranno prese in considerazione solo candidature solide e trasparenti: Ubaldo Calabrò è stato condannato in primo grado, nel maggio scorso, con altre tre persone, a 4 anni e mezzo di reclusione e 210.500 euro di multa per una vicenda legata a patenti e atti falsi per "regolizzare" degli stanieri.