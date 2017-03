Asiago, "Giornate regionali dello sport" per 350 allievi Enaip

I centri di formazione professionale Enaip hanno scelto l’altopiano di Asiago per far vivere ai loro allievi le Giornate regionali dello sport. Giovedì 350 allievi dei Cfp di Padova, Bassano e Vicenza sperimentano una giornata sugli sci sul Kaberlaba, con i maestri della locale scuola di sci. Domani 70 allievi del secondo anno del Centro di formazione professionale di Piove di Sacco sono attesi a Forte Campolongo, la fortezza militare che sovrasta la valle dell’Astico, per una ciaspolada sui luoghi della Grande Guerra, organizzata in collaborazione con l’associazione Guide dell’Altopiano.

Con loro i docenti, i responsabili regionali di Enaip e l’assessore regionale all’istruzione, Elena Donazzan, promotrice delle Giornate dello sport:

“Ringrazio l’Enaip regionale per aver colto appieno il significato di questa proposta didattico-educativa, autentica novità nel calendario scolastico d’Italia – dichiara l’assessore – e aver mobilitato le proprie scuole professionali su un progetto che aiuta la vera integrazione. Oltre la metà degli allievi dei Cfp, che oggi sono sul Kaberlaba e domani sui sentieri dei forti di guerra, sono stranieri, non conoscono le montagne venete e non hanno mai messo ai piedi un paio di sci o uno snowboard . Per loro queste giornate rappresentano una opportunità unica per scoprire l’ambiente alpino, sperimentare gli sport invernali, vivere la montagna come luogo di socializzazione e di amicizia e conoscere i luoghi dove si è combattuto il primo conflitto mondiale”.

“Mi auguro che per le nuove generazioni – conclude l’assessore – la montagna con i suoi sport sia una opportunità di incontro e di relazioni ben più coinvolgente e significativa dei centri commerciali. E che la storia, studiata anche ‘dal vivo’ attraverso la conoscenza diretta e partecipata dei teatri, dei testimoni e dei cimeli degli eventi del passato, possa essere meglio apprezzata”.