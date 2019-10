Arzignano Valchiampo-LR Vicenza: "trasferta" al Menti per il Lane

Sono oltre 4.000 i biglietti staccati per la gara di domani, Arzignano Valchiampo-LR Vicenza, che verrà disputata alle ore 20.45 allo stadio Menti. L’organizzatore della gara è l’Arzignano Valchiampo, pertanto gli abbonamenti stagionali alle gare interne del LR Vicenza non consentiranno l’accesso allo stadio. Le biglietterie dello stadio Menti (situate nel lato Distinti) saranno attive fino all’inizio della partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Arzignano Valchiampo (4-3-3) Tosi; Tazza, Pasqualoni, Bachini, Barzaghi; Perretta, Maldonado, Balestrero; Cais, Rocco, Ferrara. A disp.: Faccioli, Amatori, Bonalumi, Anastasia, Valagussa, Hoxha, Bozzato, Russo, Anastasia, Pattarello, Bigolin, Piccioni. All. Colombo

L.R. Vicenza (4-3-1-2) Grandi; Bruscagin, Pasini, Cappelletti, Liviero; Zonta, Pontisso, Cinelli; Giacomelli; Guerra, Marotta. A disp. Albertazzi, Bianchi, Bizzotto, Padella, Barlocco, Emmanuello, Scoppa, Rigoni, Zarpellon, Tronco, Arma, Saraniti. All. Di Carlo

LE DICHIARAZIONI DI MISTER DI CARLO

Per Di Carlo «è una partita particolare perché giochiamo fuori casa al Menti. Sono contento per l’Arzignano e per tutta la società, per Chilese e i soci, che conosco bene. Sarà una partita bella e sentita, che vale 3 punti quindi bisogna essere concentrati. In questa categoria non ci sono partite abbordabili, noi abbiamo le carte in regola per vincere, però l’Arzignano non è una squadra facile da affrontare, il suo livello è superiore rispetto ad altre squadre che abbiamo incontrato, è una squadra compatta che prende pochi gol, la classifica non rispecchia il loro valore. Con la Reggiana abbiamo speso tante energie quindi qualche cambio lo farò sicuramente in tutti e 3 i reparti. Giacomelli? Giocherà. In difesa bisogna far recuperare un po’ almeno uno dei due centrali, vedremo se giocherà Bizzotto o Pasini. Parlerò anche con Rigoni e Pontisso che sono usciti affaticati dalla partita di domenica».