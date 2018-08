Amichevole L.R. Vicenza - AC Trento: prezzi e dettagli

Domenica 12 agosto, alle ore 18,30, presso lo stadio comunale di Caldogno sito in Via Torino gara amichevole per i biancorossi di mister Colella reduci dalle buone prestazioni registrate in Coppa Italia e che affronteranno in gara amichevole l’A.C. Trento, formazione militante in Serie D.

L’Usd Calidonense, organizzatrice dell’evento, comunica che il prezzo unico d’ingresso sarà pari a 5 euro, mentre gli under 12 entreranno gratuitamente,.

Un altro test di preparazione per i ragazzi di mister Colella, reduci dalle buone prestazioni registrate in Coppa Italia.