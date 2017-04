Pastorelli conferma la sua fiducia in mister Bisoli

Un confronto c'è stato - lo riferisce Tuttomercatoweb - ma alla fine è servito per ricompattarsi. Dopo il colloquio avvenuto in mattinata con squadra e allenatore, il presidente del Vicenza Calcio Alfredo Pastorelli ha confermato la sua fiducia in mister Bisoli.

L'incontro - inevitabile all'indomani della grave sconfitta interna col Trapani - è durato circa un'ora. Il tecnico bolognese nei commenti post-gara aveva espresso l'intenzione di restare al suo posto fino alla fine del campionato - intervista - fermo restando il benestare della società.

E già giovedì la squadra partirà per il Lazio per prepararsi allo scontro diretto con il Latina.