Alex Dall'Amico: "Il dramma di Piermario ha salvato tante vite"

Intervista allo sfortunato 23enne ex portiere biancorosso che si è dovuto fermare un anno e mezzo fa: "Il calcio resterà il mio mondo"

Qualche ora fa Alex Dall'Amico ha appreso che non potra più calcare i campi di calcio italiani, come giocatore. Una notizia pesantissima, che non si aspettava, visto che i medici gli avevano assicurato che il suo cuore è a posto, ma così non è per la Federazione.

Nell'estate scorsa al portiere 23enne era stato dignosticato un problema al cuore, cui era seguita una delicata operazione, seguita con affetto da tutto il popolo biancorosso. Poi la riabiltazione e infine il semaforo verde dei dottori ma così non è per il mondo del calcio, il "suo mondo". Tanti i ricordi di quei mesi passati al Centro Tecnico dedicato a Piermario Morosini: "Dopo la sua morte è cambiato tantissimo nella dignostica delle malattie cardiache"

E ora? Intanto gli studi in Psicologia e i ragazzi dello Schio, nelle prossime settimane si vedrà...