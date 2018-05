Albinoleffe-Vicenza senza gli ultras

Questo il comunicato diffuso giovedì dalla Curva Sud

Seguendo la linea adottata l'ultima partita in casa, comunichiamo che il centro curva non sarà presente a Bergamo contro l'Albinoleffe.

Una decisione che ci fa male, perché nessuno di noi vorrebbe saltare l'ultima trasferta dell'anno (playout esclusi), ma dovuta, visto che davanti alla mancanza di certi valori non possiamo chiudere gli occhi. Noi, che a questi ragazzi abbiamo dato tutta la nostra voce e che, sempre per questi ragazzi, abbiamo sopportato con tutte le nostre forze l'estenuante "lanenovela" pensando solo al bene della squadra, purtroppo abbiamo preso l'ennesima cantonata affidando le nostre speranze a quattro ragazzini viziati. Ma a quanto pare il calcio di oggi è anche questo.



Non pretendiamo uno stadio deserto, ma invitiamo tutti a rispettare la nostra decisione, magari limitandosi a fare presenza senza che vengano esposte pezze o lanciati cori a favore di questi 11 giocatori. Noi i nostri vessilli non li porteremo, ma li sostituiremo con uno striscione che riassume in due parole quello che ci è stato mancato e che ci è ancora dovuto. Sappiamo benissimo che questa presa di posizione non farà felici tutti, ma non importa. Ci assumiamo come sempre le nostre responsabilità e manteniamo la parola data, a differenza di chi scende in campo.