Albinoleffe-Vicenza: le pagelle di Alberto Belloni

Le pagelle di Albinoleffe-Vicenza

VALENTINI 5: per lui un buon intervento su Giorgione al 43’ e poi qualche piccola sbavatura al 10’ e 19’. Solerio lo grazia al 25’ gettando alle ortiche un’occasionissima a tu per tu. Nella ripresa graziato ancora dai bergamaschi con Gonzi, mentre sull’errore difensivo del raddoppio, la sua uscita è da “Oggi le comiche”…

MALOMO 6,5: senz’altro il più positivo del Vicenza. Parte subito bene e dalla sua parte non si passa. Un salvataggio miracoloso in scivolata su Ravasio al 41’. Ancora un intervento incredibile su Montella al 67’ , annullando alla disperata un gol sicuro. all’83’ l’unica incertezza di tutta la partita, quando subisce il contatto fisico dello stesso Montella, che poi mette dentro. Una gara comunque più che positiva. L’unico che si salva nel buio generale.

MILESI 6: nella prima parte della gara non commette errori di rilievo e si guadagna la pagnotta. Nel secondo tempo si disimpegna alla meno peggio e non è imputabile nelle occasioni delle due reti orobiche.

BIANCHI 5: come terzo di difesa si disimpegna discretamente, anche se i suoi tentativi di accelerazione sono come dinamite con la miccia troppo corta. Con lo sviluppo della gara tende a sparire. Al 60’ Ravasio va in rete infilandosi nella sua zona.

FERCHICHI 5,5: il ragazzo è un po’ leggerino ed intimidito, ma regge abbastanza bene la responsabilità, sforzandosi di non strafare. In generale disputa una gara senza acuti ma nemmeno da censurare troppo. Da rivedere. ROMIZI 5,5: tocca tanti palloni anche se non sempre con la pulizia necessaria. Il suo apporto dinamico tuttavia è sempre utile. Anche per lui una seconda parte di gara anonima, con tanta buona volontà e scarso costrutto. Gli manca anche il furore agonistico.

ALIMI 4,5: tanta voglia di fare che si concretizza però in 45’ molto fallosi e imprecisi. Come al 12’ quando perde una palla facile facile. Vista l’inutilità della sua presenza in campo, il mister lo avvicenda con Lucca.

LUCCA n.g.: il fisico è buono, la tecnica interessante. Non combina granché, ma non toccava a lui…

DE GIORGIO 4: da tempo è irriconoscibile. Inizia con una verticalizzazione interessante per Ferrari e poi inanella tutta una serie di giocate sciagurate /14’, 17’, 35’ 37’ e 38’). Emblematico il pallone sciupato indecorosamente al 44’. Anche nei secondi 45’ è quanto meno imbarazzante. Si fa ammonire per proteste al 62’ e all’85’ cerca il rosso con una mezza gomitata ad un avversario (che per fortuna l’arbitro non vede). Un giocatore così non serve…

BANGU n.g.: pochi minuti e niente sul taccuino.

JAKIMOVSKI 5: qualche idea di accelerazione che resta però solo nelle intenzioni. Una buona chiusura difensiva all’8’. Un pericoloso retropassaggio anche al 53’. Impalpabile. Servirebbero le sue sfuriate sulla fascia, che però nessuno vede.

SALIFU n.g.: Lerda lo piazza in una strana posizione da difensore aggiunto che non cambia per niente il filo della gara.

FERRARI 4,5: ben poco da segnalare per l’ex veneziano, che non centra mai la porta, nemmeno al 34’ quando avrebbe una palla interessante sul destro e la mette a lato. Vista l’inutilità della sua presenza in attacco l’allenatore lo manda a fare la doccia anzitempo.

GIACOMELLI 5: tenuto da parte per evitare una squalifica, quando entra prova due o tre accelerazioni ma poi si adatta al canovaccio penoso della gara.

COMI 4: la sua presenza in campo è così impalpabile che l’allenatore non gli fa nemmeno disputare il secondo tempo, preferendo l’inserimento di un centrocampista.

TASSI: n.g. in mezzo a tanta confusione e mancanza di idee perde presto anche lui la trebisonda. Prova a dare un po’ di velocità al centrocampo ma gli effetti sono quasi nulla.

Mister LERDA