Albinoleffe-Vicenza: l'analisi di Alberto Belloni

L’Albinoleffe occupa attualmente, a 46 punti, il 9° posto in graduatoria, ultimo utile per l’accesso ai play off. E’ a pari merito con il Mestre, ma sugli arancioni pesa l’eventualità di 2 punti di penalizzazione, decisione contro cui hanno peraltro fatto ricorso d’urgenza. Subito alle spalle in classifica, i bergamaschi hanno il Pordenone, attualmente primo degli esclusi, con 45 punti e ancora dietro si trovano la Triestina e il Ravenna, a 42 lunghezze, entrambe già matematicamente fuori dalla prospettiva serie B.

Nella giornata odierna il Mestre affronterà un Sudtirol già ammesso agli spareggi grazie ad un brillante secondo posto dietro al Padova, occupato in coabitazione con Reggiana e Sambenedettese. Gli orobici di Alvini, opposti oggi ai berici, con una vittoria metterebbero in saccoccia l’accesso alla fase finale senza attendere i risultati altrui. Con un pari, dovrebbero invece stare con l’orecchio incollato alle radioline, per l’esito della partita casalinga dei ramarri contro il Renate. Il quale, perdendo, potrebbe veder sfumare la propria chance per la batteria finale.

E il Lane?